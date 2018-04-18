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Браконьеру назначили исправительные работы за убийство товарища в Вологодской области
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Браконьеру назначили исправительные работы за убийство товарища в Вологодской области 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: Главный региональный
Мужчина случайно застрелил товарища во время охоты. Преступника приговорили к уголовному наказанию. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по Вологодской области.
Жители Вытегры 24 октября 2017 года незаконно охотились на лося.
Обвиняемый в условиях недостаточной видимости произвел выстрел из карабина в направлении животного. Пуля попала во второго охотника, причинив огнестрельное ранение живота, от которого
34-летний
мужчина скончался на месте происшествия
пресс-служба
СУ СКР по региону.
Осужденному назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 18 месяцев с удержанием пяти процентов зарплаты в пользу государства. Он также выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.
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