Браконьеру назначили исправительные работы за убийство товарища в Вологодской области

Мужчина случайно застрелил товарища во время охоты. Преступника приговорили к уголовному наказанию. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по Вологодской области.

Жители Вытегры 24 октября 2017 года незаконно охотились на лося.

Обвиняемый в условиях недостаточной видимости произвел выстрел из карабина в направлении животного. Пуля попала во второго охотника, причинив огнестрельное ранение живота, от которого

34-летний

мужчина скончался на месте происшествия

пресс-служба

Осужденному назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 18 месяцев с удержанием пяти процентов зарплаты в пользу государства. Он также выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.