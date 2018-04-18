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В Кузбассе бухгалтер может отправиться в тюрьму за хищение 2 700 000 рублей
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В Кузбассе бухгалтер может отправиться в тюрьму за хищение 2 700 000 рублей 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Яйском районе бухгалтер обвиняется в мошенничестве на 2 700 000 рублей.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в отношении 50-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Следствие установило, что бухгалтер торговой организации пользовалась своим служебным положением. Женщина незаконно перечисляла крупные суммы денег со счета организации на банковские карты своих знакомых, которые затем обналичивали деньги и передавали их обвиняемой. Бухгалтер вносила ложные сведения в отчетные документы, маскируя переводы под расчетные операции с контрагентами.
По такой схеме женщина смогла похитить около 2 700 000 рублей. Сейчас дело направлено в суд, фигурантке может грозить до 10 лет лишения свободы.
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