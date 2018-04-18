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Штраф в 10 тысяч рублей заплатит грязовецкий уклонист от службы в армии
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Штраф в 10 тысяч рублей заплатит грязовецкий уклонист от службы в армии 

Вологда.рф 46 минут назад
Фото: Вологда.рф
Намеренное уклонение от службы в армии обернулось для молодого грязовчанина штрафом. Суд назначил ему наказание в 10 тысяч рублей.
19-летний житель Грязовца успешно прошел медицинскую комиссию, был признан годным к службе и лично получил повестку. На отправной пункт он должен был явиться к 8 утра 18 декабря прошлого года. Однако идти в армию молодой человек передумал.
Как сообщает областной следственный комитет, уклониста объявили в розыск, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной службы». Когда беглеца задержали, суд назначил ему штраф, а потом все равно отправили к месту службы.
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