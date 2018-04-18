Штраф в 10 тысяч рублей заплатит грязовецкий уклонист от службы в армии

Намеренное уклонение от службы в армии обернулось для молодого грязовчанина штрафом. Суд назначил ему наказание в 10 тысяч рублей.

19-летний житель Грязовца успешно прошел медицинскую комиссию, был признан годным к службе и лично получил повестку. На отправной пункт он должен был явиться к 8 утра 18 декабря прошлого года. Однако идти в армию молодой человек передумал.

Как сообщает областной следственный комитет, уклониста объявили в розыск, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной службы». Когда беглеца задержали, суд назначил ему штраф, а потом все равно отправили к месту службы.