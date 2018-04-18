Ещё
22-летний именинник зарезал своих гостей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды

22-летний именинник зарезал своих гостей 

Lenta.ru 35 минут назад
Следователи задержали 22-летнего вахтовика, работавшего на предприятии в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, который во время празднования своего дня рождения напал с ножом на гостей. Об этом в среду, 18 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
По версии следствия, 16 апреля в одном из вагонов-домов на территории станции «Островная» в разгар вечеринки, сопровождавшейся распитием спиртных напитков, виновник торжества повздорил с двумя приглашенными.
«Виновник торжества в ходе возникшей ссоры, вооружившись кухонным ножом, нанес им удары в область головы двум своим гостям. От полученных повреждений один из них скончался на месте», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Молодому человеку вскоре будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях825
Засосало насмерть28
Нападение на школу произошло в Башкирии201
Израиль готовит атаку на Т-48
Украинские моряки пригрозили Порошенко392
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
00:33
Рыбка готовится к борьбе
Шоу-бизнес
01:00
Рапунцель приняла сторону мужа в конфликте
Шоу-бизнес
00:52
Ведущая «Дома-2» готова уйти с проекта
Шоу-бизнес
02:51
Кобзона похоронят рядом с матерью
Шоу-бизнес
00:18
Проклова встала на защиту Рудковской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение