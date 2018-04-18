22-летний именинник зарезал своих гостей

По версии следствия, 16 апреля в одном из вагонов-домов на территории станции «Островная» в разгар вечеринки, сопровождавшейся распитием спиртных напитков, виновник торжества повздорил с двумя приглашенными.

«Виновник торжества в ходе возникшей ссоры, вооружившись кухонным ножом, нанес им удары в область головы двум своим гостям. От полученных повреждений один из них скончался на месте», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Молодому человеку вскоре будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено ходатайствовать о его аресте.