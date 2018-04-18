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Петербуржец через Интернет продавал «воздух» с предоплатой
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Петербуржец через Интернет продавал «воздух» с предоплатой 

Интересант 45 минут назад
Полицейскими в Петербурге задержан 35-летний делец, который размещал в Интернете на сайтах с бесплатными объявлениями предложения о продаже различных товаров, которыми в действительности не владел, на условиях полной или частичной предоплаты. Получив деньги от покупателей, он благополучно с ними исчезал, поскольку предоставлял неверные контактные данные и менял телефоны, «как перчатки».
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уже установлена причастность этого деятеля к хищению 23 тысяч рублей при якобы продаже автомобильного бокса с полной предоплатой. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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