Сотрудниками полиции пресечена попытка сбыта наркотических средств в ЯНАО

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое ранее не судимых, безработных жителей города Ноябрьска, которые оказались родными братьями.

В ходе личного досмотра задержанных и обследования квартиры по месту жительства обнаружены и изъяты наркотические вещества общей массой около 151 грамма. Также из тайников, созданных мужчинами, изъято еще 266 граммов наркотических средств, что является крупным размером.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Ноябрьску, возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В ходе следствия в апреле 2017 года один из подозреваемых выехал за пределы Российской Федерации и скрылся на территории Республики Беларусь , чтобы избежать уголовной ответственности.

В отношении второго подозреваемого производство по уголовному делу было окончено и направлено в суд. По решению Ноябрьского городского суда подозреваемый осужден к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Благодаря грамотным действиям сотрудников ОМВД России по городу Ноябрьску совместно с сотрудниками милиции Республики Беларусь установлено местонахождение скрывшегося гражданина, который в марте 2018 года задержан и экстрадирован на территорию Российской Федерации, где ему предъявлено обвинение в совершении преступления. В настоящее время производство по уголовному делу в отношении второго подозреваемого окончено и направлено в суд. По результатам рассмотрения обвиняемому будет назначено наказание.