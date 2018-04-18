На Кубани пенсионера подозревают в расстреле местной жительницы 

Пенсионер из Усть-Лабинского района подозревается в убийстве местной жительницы.
50-летняя погибшая жила в хуторе Безлесном, там же находится дача и у подозреваемого.
Как рассказал сам пенсионер, 16 апреля он на своем дачном участке заметил незнакомку. Мужчина был пьян и выстрелил в женщину из гладкоствольного ружья.
«После мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Однако медики констатировали смерть потерпевшей от огнестрельных ранений», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В настоящее время подозреваемый задержан. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.