Ещё
На Кубани пенсионера подозревают в расстреле местной жительницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани пенсионера подозревают в расстреле местной жительницы 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Пенсионер из Усть-Лабинского района подозревается в убийстве местной жительницы.
50-летняя погибшая жила в хуторе Безлесном, там же находится дача и у подозреваемого.
Как рассказал сам пенсионер, 16 апреля он на своем дачном участке заметил незнакомку. Мужчина был пьян и выстрелил в женщину из гладкоствольного ружья.
«После мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Однако медики констатировали смерть потерпевшей от огнестрельных ранений», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В настоящее время подозреваемый задержан. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
АиФ — Юг: последние новости
Пьяной автоледи из Павловского района грозит реальный срок Детдомовец отсудил у Минфина РФ 1 миллион рублей Мужчина 33 лет убил старика из ревности в Усть-Лабинском районе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие283
Нападение на школу произошло в Башкирии268
Засосало насмерть60
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда12
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1151
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение