На Кубани пенсионера подозревают в расстреле местной жительницы

Пенсионер из Усть-Лабинского района подозревается в убийстве местной жительницы.

50-летняя погибшая жила в хуторе Безлесном, там же находится дача и у подозреваемого.

Как рассказал сам пенсионер, 16 апреля он на своем дачном участке заметил незнакомку. Мужчина был пьян и выстрелил в женщину из гладкоствольного ружья.

«После мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Однако медики констатировали смерть потерпевшей от огнестрельных ранений», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю

В настоящее время подозреваемый задержан. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.