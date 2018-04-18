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СК возбудил два уголовных дела из-за нападения на школу в Башкирии
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Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды

СК возбудил два уголовных дела из-за нападения на школу в Башкирии 

ТАСС 1 час назад
СК возбудил два дела по факту ЧП в башкирской школе — в отношении ученика и о халатности должностных лиц.
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