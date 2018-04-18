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В Югре задержали мужчину, подозреваемого в нападении на гостей на празднике
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В Югре задержали мужчину, подозреваемого в нападении на гостей на празднике 

РИА Новости 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 апр — РИА Новости. В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа задержали вахтовика, которого подозревают в том, что он в свой день рождения напал с ножом на пришедших поздравить его гостей, один из пострадавших скончался на месте, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
По версии следователей, в понедельник в одном из жилых вагончиков, расположенных на территории станции «Островная» в Нефтеюганском районе, 22-летний мужчина отмечал свой день рождения вместе с коллегами. Во время празднования, которое сопровождалось распитием алкоголя, возникла ссора, и молодой человек, вооружившись кухонным ножом, нанес двоим гостям удары в область головы, отчего один из них скончался на месте.
В следственном ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
"Подозреваемый задержан… В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По информации следствия, все участники инцидента работали в Нефтеюганском районе вахтовым методом на одном из предприятий.
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