В Югре задержали мужчину, подозреваемого в нападении на гостей на празднике

По версии следователей, в понедельник в одном из жилых вагончиков, расположенных на территории станции «Островная» в Нефтеюганском районе, 22-летний мужчина отмечал свой день рождения вместе с коллегами. Во время празднования, которое сопровождалось распитием алкоголя, возникла ссора, и молодой человек, вооружившись кухонным ножом, нанес двоим гостям удары в область головы, отчего один из них скончался на месте.

В следственном ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

"Подозреваемый задержан… В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По информации следствия, все участники инцидента работали в Нефтеюганском районе вахтовым методом на одном из предприятий.