Серийный вор попался полицейским в городском округе Истра

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Истра и УМВД России по городскому округу Красногорск задержан ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии краж и разбойном нападении», — говорится в сообщении.

Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова , злоумышленник, повреждая оконные рамы либо навесные замки, незаконно проникал в частные дома и хозяйственные строения, откуда похищал ювелирные украшения, электроинструменты, ноутбуки и мобильные телефоны.

По словам Петровой, также полицейскими установлено, что правонарушитель, используя ранее похищенное оружие, совершил разбойное нападение на продавца продуктового магазина в городе Волоколамске , похитив из кассы 50 тысяч рублей.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан возле одного из домов в городе Дедовске. В ходе личного досмотра и обыска по месту его проживания оперативниками обнаружено и изъято: пистолет системы ПСМ и 48 патронов калибра 5,45 миллиметра», — сказала Петрова.

По результатам исследования установлено, что изъятое оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Доказана причастность задержанного к совершению семи краж на территории городских округов Истра и Красногорск. Общая сумма ущерба от совершенных преступлений составила около 2 миллионов рублей.

Следственными органами по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 «Кража», статье 162 «Разбой» и статье 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.