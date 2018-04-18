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Серийный вор попался полицейским в городском округе Истра
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Серийный вор попался полицейским в городском округе Истра 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Полицейские задержали в Дедовске подмосковного городского округа Истра мужчину, который подозревается в совершении серии краж и разбойном нападении с общей суммой ущерба около 2 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Истра и УМВД России по городскому округу Красногорск задержан ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии краж и разбойном нападении», — говорится в сообщении.
Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленник, повреждая оконные рамы либо навесные замки, незаконно проникал в частные дома и хозяйственные строения, откуда похищал ювелирные украшения, электроинструменты, ноутбуки и мобильные телефоны.
По словам Петровой, также полицейскими установлено, что правонарушитель, используя ранее похищенное оружие, совершил разбойное нападение на продавца продуктового магазина в городе Волоколамске, похитив из кассы 50 тысяч рублей.
«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан возле одного из домов в городе Дедовске. В ходе личного досмотра и обыска по месту его проживания оперативниками обнаружено и изъято: пистолет системы ПСМ и 48 патронов калибра 5,45 миллиметра», — сказала Петрова.
По результатам исследования установлено, что изъятое оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Доказана причастность задержанного к совершению семи краж на территории городских округов Истра и Красногорск. Общая сумма ущерба от совершенных преступлений составила около 2 миллионов рублей.
Следственными органами по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 «Кража», статье 162 «Разбой» и статье 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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