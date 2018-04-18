Следком примет граждан в Гостилицах

18 апреля замруководителя Сосновоборского межрайонного следственного отдела Следкома Ленобласти Игорь Хомутов проведет прием в Гостилицах.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, с 10:30 до 11:30 приём будет осуществляться в администрации МО «Гостилицкое сельское поселение» по адресу: Ломоносовский район, деревня Гостилицы, улица Школьная, д. 6, кв. 77.