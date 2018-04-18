В Перми в отделе СКР следователь ранил из пистолета коллегу и полицейского

ЧП со стрельбой произошло 22 февраля 2017 года. В следственном отделе находился его руководитель и двое оперативных уполномоченных уголовного розыска полиции. Затем приехал и следователь СКР Кировского района. Возник конфликт, во время которого следователь начал стрелять, и нанёс ранения начальнику отдела СКР Индустриального района и оперуполномоченному. Первый был ранен в локоть, второй — в ногу.

«По факту происшествия проведена проверка, сделаны соответствующие выводы, виновный, открывший стрельбу, наказан, уволен со службы», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СУ СКР по Пермскому краю

Как сообщает URA.ru со ссылкой на собственный источник в прокуратуре, ссора произошла при обсуждении уголовного расследования об убийстве. Присутствовавшие оперуполномоченные сопровождали это дело.

Сам стрелявший подтвердил изданию, что конфликт был. Однако, стрелял он из травматического пистолета, якобы, в целях самообороны, когда драка переросла в избиение. Однако, в травмпункт в тот день он не обратился. Также источник сообщил, что, возможно, будут приняты меры и по отношению к оперативникам. Согласно материалам проверки, они пытались оказать давление на свидетелей, чтобы те дали ложные показания против стрелявшего. По имеющимся данным, это подтверждается аудиозаписью и показаниями начальника отдела СКР Индустриального района.