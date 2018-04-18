Верховный суд РТ признал блогера Евгения Ширманова виновным в нарушении ПДД

Верховный суд Татарстана признал блогера Евгения Ширманова виновным в нарушении правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГИБДД.

14 января 2018 года сотрудник ГИБДД выписал ему штраф в 500 рублей за управление автомобилем с нечитаемыми номерами. Евгений Ширманов не согласился с постановлением полицейского и обжаловал его в Ново-Савиновском суде Казани. Затем дело передали в Верховный суд, где на основании фотоматериалов пришли к выводу, что Ширманов действительно нарушил ПДД и его привлекли к ответственности правомерно.