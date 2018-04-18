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Дело возбудили в Кашире по факту регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо
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Дело возбудили в Кашире по факту регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном городском округе Кашира по материалам прокурорской проверки возбуждено дело по факту регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Каширская городская прокуратура проверила соблюдение на поднадзорной территории законодательства о государственной регистрации юридических лиц.
«Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Бастер» имеет задолженность перед бюджетом городского округа Кашира по оплате арендных платежей за землю в размере свыше 1,2 миллиона рублей. При этом бывшим руководством ООО «Бастер» в налоговый орган направлено заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о смене руководителя организации», — говорится в сообщении.
Прокурорская проверка показала, что гражданин, информация о котором указана в заявлении, какой-либо деятельности по управлению организацией не вел и не ведет, проживает в другом регионе и подписывает представленные ему документы за плату.
Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования, который возбудил уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).
«Ход расследования уголовного дела поставлен Каширской городской прокуратурой на контроль», — добавляется в сообщении.
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