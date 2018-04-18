СК подтвердил возбуждение нового дела в отношении экс-заместителя директора ФСИН России О. Коршунова 

Следственный комитет подтвердил факт возбуждения нового уголовного дела в отношении экс-заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства, О. Коршунову инкриминируется нецелевое расходование более 190 млн руб. при строительстве СИЗО в Крыму.
«В период с декабря 2015 г. по январь 2016 г. О. Коршунов, из корыстной заинтересованности, желая получить незаконное денежное вознаграждение от своего знакомого, обеспечил заключение ФГУП «СУ-23» договора на строительство следственного изолятора с подконтрольным ему ООО «Юнистрой». О. Коршунов знал, что это юридическое лицо не располагает материальными и производственными ресурсами для строительства, однако на счета организации были перечислены средства федерального бюджета в размере не менее 82 млн руб. В декабре 2016 г., когда ФГУП «СУ-23» было реорганизовано, а работы по строительству изолятора не были завершены, требовалось проведение процедуры выбора нового исполнителя работ. Несмотря на это, О. Коршунов в нарушение действующего законодательства организовал заключение дополнительных соглашений с ООО «Юнистрой», в рамках которого фирме было дополнительно перечислено не менее 111 млн руб.», — говорится в сообщении СК.
«До настоящего времени ООО «Юнистрой» свои обязательства по строительству следственного изолятора не выполнило, объект не построен и не сдан в эксплуатацию», — отметили в ведомстве.
О. Коршунова, который не признает себя виновным, правоохранители задержали 13 сентября 2017 г. Басманный суд столицы отправил его арест. О. Коршунову предъявили обвинения в растрате. По мнению следствия, от действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России понесла ущерб на общую сумму более 160 млн руб.
Соучастниками О. Коршунова следствие считает начальника одного из отделов тылового обеспечения службы ФСИН Алексея Данилова, заместителя главного финансиста ведомства Светлану Алексееву и предпринимательницу Марину Дюкову. А. Данилов и С. Алексеева арестованы, М. Дюкова находится под домашним арестом.