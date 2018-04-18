СК подтвердил возбуждение нового дела в отношении экс-заместителя директора ФСИН России О. Коршунова

«В период с декабря 2015 г. по январь 2016 г. О. Коршунов, из корыстной заинтересованности, желая получить незаконное денежное вознаграждение от своего знакомого, обеспечил заключение ФГУП «СУ-23» договора на строительство следственного изолятора с подконтрольным ему ООО «Юнистрой». О. Коршунов знал, что это юридическое лицо не располагает материальными и производственными ресурсами для строительства, однако на счета организации были перечислены средства федерального бюджета в размере не менее 82 млн руб. В декабре 2016 г., когда ФГУП «СУ-23» было реорганизовано, а работы по строительству изолятора не были завершены, требовалось проведение процедуры выбора нового исполнителя работ. Несмотря на это, О. Коршунов в нарушение действующего законодательства организовал заключение дополнительных соглашений с ООО «Юнистрой», в рамках которого фирме было дополнительно перечислено не менее 111 млн руб.», — говорится в сообщении СК.

«До настоящего времени ООО «Юнистрой» свои обязательства по строительству следственного изолятора не выполнило, объект не построен и не сдан в эксплуатацию», — отметили в ведомстве.

О. Коршунова, который не признает себя виновным, правоохранители задержали 13 сентября 2017 г. Басманный суд столицы отправил его арест. О. Коршунову предъявили обвинения в растрате. По мнению следствия, от действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России понесла ущерб на общую сумму более 160 млн руб.