Ещё
СК подтвердил возбуждение нового дела в отношении экс-заместителя директора ФСИН России О. Коршунова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды

СК подтвердил возбуждение нового дела в отношении экс-заместителя директора ФСИН России О. Коршунова 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Следственный комитет подтвердил факт возбуждения нового уголовного дела в отношении экс-заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства, О. Коршунову инкриминируется нецелевое расходование более 190 млн руб. при строительстве СИЗО в Крыму.
«В период с декабря 2015 г. по январь 2016 г. О. Коршунов, из корыстной заинтересованности, желая получить незаконное денежное вознаграждение от своего знакомого, обеспечил заключение ФГУП «СУ-23» договора на строительство следственного изолятора с подконтрольным ему ООО «Юнистрой». О. Коршунов знал, что это юридическое лицо не располагает материальными и производственными ресурсами для строительства, однако на счета организации были перечислены средства федерального бюджета в размере не менее 82 млн руб. В декабре 2016 г., когда ФГУП «СУ-23» было реорганизовано, а работы по строительству изолятора не были завершены, требовалось проведение процедуры выбора нового исполнителя работ. Несмотря на это, О. Коршунов в нарушение действующего законодательства организовал заключение дополнительных соглашений с ООО «Юнистрой», в рамках которого фирме было дополнительно перечислено не менее 111 млн руб.», — говорится в сообщении СК.
«До настоящего времени ООО «Юнистрой» свои обязательства по строительству следственного изолятора не выполнило, объект не построен и не сдан в эксплуатацию», — отметили в ведомстве.
О. Коршунова, который не признает себя виновным, правоохранители задержали 13 сентября 2017 г. Басманный суд столицы отправил его арест. О. Коршунову предъявили обвинения в растрате. По мнению следствия, от действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России понесла ущерб на общую сумму более 160 млн руб.
Соучастниками О. Коршунова следствие считает начальника одного из отделов тылового обеспечения службы ФСИН Алексея Данилова, заместителя главного финансиста ведомства Светлану Алексееву и предпринимательницу Марину Дюкову. А. Данилов и С. Алексеева арестованы, М. Дюкова находится под домашним арестом.
Агентство «Москва»: последние новости
Мосгорсуд признал законным продление до 9 июня ареста полковнику МВД РФ Д.Захарченко Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на юге Москвы СК просит арестовать подозреваемого в убийстве мужчины на юге Москвы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях784
Нападение на школу произошло в Башкирии191
Засосало насмерть28
Израиль готовит атаку на Т-48
Украинские моряки пригрозили Порошенко383
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
00:33
Рыбка готовится к борьбе
Шоу-бизнес
01:00
Рапунцель приняла сторону мужа в конфликте
Шоу-бизнес
00:52
Ведущая «Дома-2» готова уйти с проекта
Шоу-бизнес
02:51
Кобзона похоронят рядом с матерью
Шоу-бизнес
00:18
Проклова встала на защиту Рудковской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение