В Москве осуждены «геи-скинхеды» и девушка, убившие мужчину ради 200 рублей

Шейкину назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, а Лысенко получил 15 лет заключения. Отбывать сроки они будут в исправительной колонии строгого режима , сообщает

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Екатерину Харламову российская Фемида приговорила к пяти годам колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком возраста 14 лет. В ходе процесса прокурор также отказался от обвинения девушки в краже документов. За ней признано право на реабилитацию, пишет

Установлено, что в августе-сентябре 2016 года Шейкин, Лысенко и Харламова вступили в преступный сговор, направленный на совершение разбойных нападений «с целью быстрого незаконного обогащения». Через мобильное приложение одного из интернет-сайтов молодые люди познакомились с 39-летним москвичом Андреем и договорились с ним о встрече.

Сообщники заранее приготовили для нападения нож-мачете и монтировку-гвоздодер.

4 октября 2016 года Шейкин и Харламова встретились с новым знакомым около станции метро «Улица Скобелевского». Затем потерпевшему предложили проводить девушку до дома. Под этим предлогом злоумышленники завели жертву в Бутовский лесопарк, где из-за деревьев вышел Лысенко.

Разыгрывая неожиданное нападение, Никита приставил нож к горлу девушки и потребовал от всех присутствующих передать ему имеющееся при них имущество. «Не желая отдавать свои вещи, мужчина попытался скрыться. Тогда Шейкин и Лысенко догнали его и нанесли не менее 10 ударов монтировкой в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — говорится в пресс-релизе прокуратуры

Грабители обыскали убитого и похитили два мобильных телефона, 200 рублей, а также паспорт гражданина РФ и заграничный паспорт.

"С целью сокрытия совершенного преступления с 5 октября по 28 ноября 2016 года Шейкин и Лысенко поджигали тело убитого, а затем укрыли труп пластиковой пленкой", — добавили в ведомстве.

В конце ноября 2016 года полуобгоревшее тело с кляпом из носков во рту было обнаружено. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан футбольный фанат "Спартака" Никита Лысенко. Он признался следователям, что преступление совершил вместе с друзьями — фанатом ЦСКА Романом Шейкиным и Екатериной Харламовой.

Как рассказали задержанные, для совершения грабежей они выбирали потенциальных жертв среди представителей сексуальных меньшинств, с которыми знакомились в местах отдыха. Никита также добавил, что состоит в интимных отношениях с Романом, который тоже принадлежит к представителям ЛГБТ-сообщества. Кроме того, Лысенко причислил себя еще и к скинхедам.

Соучастников преступления признали виновными по п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем"), п. «в» ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), ч. 2 ст. 325 ("Похищение у гражданина паспорта или другого важного документа") УК РФ.

Екатерина и Никита вину признали полностью. Роман заявил, что участвовал только в разбое. Между тем в ходе следствия его мать говорила, что Роман попал под влияние нового товарища, который умело им манипулировал.