«Гостинец» с сотовым телефоном пытались передать осужденным в одну из колоний Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . Сотрудники исправительной колонии №5 Удмуртии задержали нарушителей, которые пытались передать осужденным два свертка. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН по Удмуртской Республике.

К учреждению подъехал автомобиль из которого выбежали двое и бросили через забор два свертка. Одного из неизвестных удалось задержать, другой скрылся на автомобиле.

В пакетах оказались сотовый телефон, гарнитура, три зарядных устройства и USB-кабель.

Задержанному грозит штраф до 5 тыс. рублей.

«На днях, реализуя оперативную информацию, сотрудники исправительной колонии №6 изъяли 4 сотовых телефона из консервных банок со шпротами, а также 7 зарядных устройств, которые находились в металлической банке с фасолью», — сообщает пресс-служба.