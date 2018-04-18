Против замдиректора ФСИН возбудили еще одно уголовное дело

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Двух россиянок в Ираке осудили пожизненно за участие в ИГ*, сообщили СМИ

СК завел дело на ученика, напавшего на учителя и школьников в Стерлитамаке

В СК прокомментировали появление новых версий в делах о пожаре в Кемерово