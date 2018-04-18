Адвокат избитого DJ Smash попытался обжаловать меру пресечения экс-депутату Прикамья Телепневу 

17 апреля Пермский краевой суд рассмотрел жалобу адвоката DJ Smash. Представитель артиста пытался доказать, что обвиняемому в избиении Андрея Ширмана до окончания следствия нужно находиться под стражей. Но суд оставил меру пресечения — залог в размере 200 тысяч — без изменения.
— Свидетели по уголовному делу опасаются за свою жизнь и здоровье, — сообщил адвокат Андрея Ширмана изданию Business-Class. — В ходе заседания прокурор поддержал доводы стороны защиты. При этом суд оставил жалобу адвокатов музыканта без удовлетворения.
Защитник DJ Smash Евгений Васев подтвердил 59.ru, что суд оставил меру пресечения без изменений.
— Остается непонятным, по каким причинам суд принял такое решение, — заявил Евгений Васев. — Вновь настаивать на смене меры пресечения мы не будем — не хотим тратить на это время и силы. Добиваться заключения под стражу второго обвиняемого Сергей Ванкевича мы также не будем. В этом нет смысла — развязка уже близка. Те, кто этого заслужил, понесут наказание.
Андрей Ширман был избит в ночь с 9 на 10 февраля в пермском клубе «Дом культуры». После этого было возбуждено уголовное дело. Обвиняемые Александр Телепнев давали интервью 59.ru, в котором отрицали свою причастность к преступлению. 16 апреля в Перми прошла очная ставка между DJ Smash и Сергеем Ванкевичем, после которой артист дал 59.ru эксклюзивное интервью. На следующий день с корреспондентом пообщался второй участник очной ставки.