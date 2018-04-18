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Забайкалец понесет уголовную ответственность за лесной пожар
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Забайкалец понесет уголовную ответственность за лесной пожар 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 48 минут назад
В Сретенском районе полицейские и сотрудники МЧС установили виновника лесного пожара.
17 апреля поступила информация о действующем лесном пожаре в Сретенском районе. Чтобы пробраться к месту, следственно-оперативной группе ОМВД России по Сретенскому району, в состав которой вошел и сотрудник МЧС, пришлось задействовать авиацию. Прибыв на место, правоохранители провели осмотр места происшествия и установили, что пожар начался из-за отжига сухой травы.
В результате проведенных мероприятий был установлен мужчина, который накануне вечером вблизи лесного массива выжигал сенокосные угодья, а ночью огонь перешел в лес. По данным специалистов огнем было охвачено не менее 10 гектаров леса.
Житель села Старо-Лончаково был доставлен в отдел полиции. Он признался полицейским в том, что проводил отжиг сухой травы. Сотрудниками МЧС в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, либо денежного штрафа до 400 тысяч рублей.
Сотрудники полиции предупреждают забайкальцев об ответственности на нарушение особо противопожарного режима. Запрещено посещение лесов, отжиги сухой травы и разведение огня как в лесу, так и на придомовой территории.
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