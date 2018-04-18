Тюменец убил своего дядю инвалида из-за квартиры

По данным следствия, 10 декабря 2017 года ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления житель города Тюмени в ходе распития спиртных напитков с отцом узнал от последнего о его неприязненных отношениях со своим братом и его дочерью, возникших вследствие их притязаний на квартиру, в которой проживали. Разделяя неприязнь отца, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что дядя, вследствие полученной травмы позвоночника является инвалидом 1 группы, то есть, находится в беспомощном состоянии и не сможет оказать сопротивления, решил совершить убийство последнего. Для осуществления задуманного он, вооружившись ножом, вышел во двор дома, и через окно, проник в комнату, в которой находился потерпевший и нанес последнему не менее 7 ударов ножом в область грудной клетки. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

«Совершив убийство родственника, обвиняемый вылез через окно во двор, где увидел автомобиль с находящейся внутри дочерью убитого, которая приехала навестить отца. Держа в руке нож, обвиняемый подошел к автомобилю и продемонстрировав женщине оружие высказал угрозу убийством последней, которую она ввиду сложившейся обстановки восприняла реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Исполнить свои угрозы обвиняемый не смог в связи с прибывшими на место преступления сотрудниками полиции, которыми и был задержан. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Уголовный кодекс Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст.105 предусматривает наказание от восьми до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.

Фото следственного управления СК РФ по Тюменской области.