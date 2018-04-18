Ещё
СК завел дело на ученика, напавшего на учителя и школьников в Стерлитамаке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды

СК завел дело на ученика, напавшего на учителя и школьников в Стерлитамаке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
РИА НОВОСТИ. ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА В ШКОЛЕ СТЕРЛИТАМАКА В ОТНОШЕНИИ 17-ЛЕТНЕГО ШКОЛЬНИКА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ДВУХ И БОЛЕЕ ЛИЦ — СК
РИА Новости: последние новости
Посол Ирака назвал условия возвращения обвиненных в терроризме россиянок Против замдиректора ФСИН возбудили еще одно уголовное дело В СК прокомментировали появление новых версий в делах о пожаре в Кемерово
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях825
Засосало насмерть28
Нападение на школу произошло в Башкирии201
Израиль готовит атаку на Т-48
Украинские моряки пригрозили Порошенко392
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
00:33
Рыбка готовится к борьбе
Шоу-бизнес
01:00
Рапунцель приняла сторону мужа в конфликте
Шоу-бизнес
00:52
Ведущая «Дома-2» готова уйти с проекта
Шоу-бизнес
02:51
Кобзона похоронят рядом с матерью
Шоу-бизнес
00:18
Проклова встала на защиту Рудковской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение