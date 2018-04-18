Два трупа со следами инъекций на руках обнаружены в ТЦ «Щука» 

Полиция проводит проверку по факту обнаружения двух трупов безработных мужчин в туалете ТЦ «Щука», об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГУ МВД по городу. «На службу „02“ поступило сообщение об обнаружении двух трупов в ТЦ на ул. Щукинская, д. 42. Прибывшие на место сотрудники полиции на четвертом этаже, в мужском туалете по указанному адресу, обнаружили тела двух мужчин со следами инъекций на руках. На месте происшествия также обнаружены два шприца и фрагмент жестяной банки со следами окопчения и неустановленным веществом», — рассказали в полиции.
В пресс-службе добавили, что личности погибших установлены, и оба они не работают. Один проживает в Москве, а второй в области.