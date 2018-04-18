Житель Подмосковья подозревается в совершении серии краж и разбойном нападении

Злоумышленник, повреждая оконные рамы либо навесные замки, незаконно проникал в частные дома и хозяйственные строения, откуда похищал ювелирные украшения, электроинструменты, ноутбуки и мобильные телефоны. Также полицейскими установлено, что правонарушитель, используя ранее похищенное оружие, совершил разбойное нападение на продавца продуктового магазина в Волоколамске , похитив из кассы 50 тысяч рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан возле одного из домов в Дедовске . В ходе личного досмотра и обыска по месту его проживания оперативниками обнаружены пистолет системы ПСМ и 48 патронов калибра 5,45 мм. По результатам исследования установлено, что изъятое оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы.

Доказана причастность задержанного к совершению семи краж на территории Истринского и Красногорского районов. Общая сумма ущерба от совершенных преступлений составила около двух миллионов рублей.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по ст. 158 «Кража», ст. 162 «Разбой» и ст. 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.