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Уроженец Армении осужден за разбойное нападение на таксиста в Нижнем
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Уроженец Армении осужден за разбойное нападение на таксиста в Нижнем 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Московский райсуд вынес приговор 27-летнему уроженцу Армении, который обвинялся в разбойном нападении и похищении документов.
Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в прокуратуре Московского района.
По данным следствия, вечером 30 сентября 2015 года мужчина и его сообщник на остановке общественного транспорта «площадь Революции» подошли к таксисту и попросили отвезти их в Дзержинск.
Из города химиков таксист повез этих же пассажиров обратно в Нижний Новгород. По пути следования один из них попросил водителя свернуть с дороги в поселок Березовая пойма, чтобы забрать его девушку.
Когда таксист свернул на проселочную дорогу, один из пассажиров накинул на его шею веревку и стал душить, а второй стал бить его по голове.
Потерпевший потерял сознание и очнулся уже со связанными руками на заднем сидении своего автомобиля.
Под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, таксист отдал преступникам документы на автомобиль Ситроен С4 стоимостью 760 000 рублей.
Злоумышленники вновь отправились в Дзержинск, где попытались продать иномарку. В ходе переговоров о продаже автомобиля потерпевший смог от них убежать и обратиться за помощью к сотруднику охраны близлежащего магазина.
Суд приговорил одного из нападавших к 7 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
О судьбе второго преступника в надзорном ведомстве не сообщили.
Напомним, нижегородского школьника и его друга обвинили в жестоком убийстве таксиста.
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