В Самаре двух юношей задержали за обман продавца оборудования для майнинга криптовалюты

Самаре сотрудники полиции задержали двух молодых людей по подозрению в мошенничестве. Они пытались обмануть продавца компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты.

— Сотрудники полиции установили, что юноши нашли объявление в интернете. Оборудование продавали в Волгограде за 2,2 миллиона рублей. Молодые люди связались с продавцом. Они договорились, что владелец имущества отправит технику из Волгограда в Самару транспортной компанией на свое имя, после чего предоставит копию накладной. Расчет должен был произойти после прибытия товара в Самару. Только после этого продавец был готов провести замену получателя груза на лицо, указанное покупателями. Но все пошло иначе, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

По данным полицейских, потерпевший, отследивший путь посылки по интернету, уведомил заказчиков о том, что оборудование прибыло в Самару. Они пообещали утром следующего дня произвести оплату. Но оказалось, что в этот день юноши заказали доставку груза и предъявили водителю-экспедитору поддельный паспорт на имя продавца оборудования. В момент получения товара их задержали сотрудники полиции.