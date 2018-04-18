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Полиция раскрыла мошенничество с оборудованием для майнинга криптовалюты
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Полиция раскрыла мошенничество с оборудованием для майнинга криптовалюты 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В Самарской области сотрудниками полиции по горячим следам раскрыто мошенничество, совершенное на территории региона впервые, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Как следует из материалов, собранных сотрудниками правоохранительных органов, в марте 2018 года двое жителей Саратовской области 1992 и 1995 годов рождения нашли в интернете объявление о продаже в Волгограде компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты за 2,2 млн рублей.
Молодые люди связались с продавцом и договорились, что владелец имущества отправит технику из Волгограда в Самару транспортной компанией на свое имя, после чего предоставит копию накладной на отправку груза. Расчет должен был произойти после прибытия товара в Самару. Только после этого продавец был готов провести замену получателя груза на лицо, указанное покупателями.
По данным полицейских, потерпевший, отследивший путь посылки по интернету, уведомил заказчиков о том, что оборудование прибыло в Самару, а они пообещали утром следующего дня произвести оплату.
Однако, как установили сотрудники полиции, в этот же день молодые люди заказали доставку груза и предъявили водителю-экспедитору поддельный паспорт на имя продавца оборудования. В момент получения товара злоумышленники были задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области.
В отношении ранее не судимых безработных мужчин отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Подследственные взяты под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
В настоящее время поддельный паспорт изъят, по данному факту проводится проверка.
Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемые могут быть причастны к совершению преступлений на территории Самарской, Пензенской, Ивановской и Саратовской областей. Эта информация проверяется правоохранителями.
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