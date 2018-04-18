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Возбуждено уголовное дело против напавшего на одноклассников в Башкирии подростка
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Возбуждено уголовное дело против напавшего на одноклассников в Башкирии подростка 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В Башкирии в отношении подростка, который напал на одноклассников и поджег класс, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
«В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц», — говорится в сообщении.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Уже установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения подростка.
Ранее СК сообщил, что ученик школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики и ножом порезал руку одной из своих одноклассниц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджог.
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