Следователи прибыли к загоревшейся в Cтерлитамаке школе 

На место происшествия в школе №1 Стерлитамака прибыла следственная группа следственного управления СК РФ по Башкирии. Об этом сообщила пресс‐служба ведомства.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее местные СМИ рассказали, что в учебном заведении произошел пожар. Его мог устроить подросток, который напал на одну из школьниц. Спасая свою жизнь, девушка выпрыгнула из окна.
Сейчас на месте работают пожарные, спасатели и медики.
По информации «Интерфакса», ссылающегося на региональный Минздрав, четырех человек увезли в больницу.