Следователи прибыли к загоревшейся в Cтерлитамаке школе

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее местные СМИ рассказали, что в учебном заведении произошел пожар. Его мог устроить подросток, который напал на одну из школьниц. Спасая свою жизнь, девушка выпрыгнула из окна.

Сейчас на месте работают пожарные, спасатели и медики.