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Следователи прибыли к загоревшейся в Cтерлитамаке школе
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Нападение на школу произошло в Башкирии
Нападение на школу произошло в Башкирии

Следователи прибыли к загоревшейся в Cтерлитамаке школе 

360tv.ru 23 минуты назад
На место происшествия в школе №1 Стерлитамака прибыла следственная группа следственного управления СК РФ по Башкирии. Об этом сообщила пресс‐служба ведомства.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее местные СМИ рассказали, что в учебном заведении произошел пожар. Его мог устроить подросток, который напал на одну из школьниц. Спасая свою жизнь, девушка выпрыгнула из окна.
Сейчас на месте работают пожарные, спасатели и медики.
По информации «Интерфакса», ссылающегося на региональный Минздрав, четырех человек увезли в больницу.
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