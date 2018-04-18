В Салехарде разбойники-напарники заработали 8 лет тюрьмы

Салехарде суд приговорил преступника-рецидивиста и студента Ямальского многопрофильного колледжа к лишению свободы за разбой. Злоумышленники напали на местного жителя и присвоили его деньги. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил помощник прокурора города Илья Ильин.

Инцидент произошел в декабре прошлого года ночью у бара «Кега» на улице Полярной. Увидев незнакомца, они подождали пока тот отдалиться от питейного заведения и потребовали деньги. Потерпевший дал им 300 рублей, но это разбойников не удовлетворило. Тогда они избили 54-летнего мужчину и забрали у него деньги, «разбогатев», таким образом, еще на 3 тыс. рублей.

Позже выяснилось, что в октябре прошлого года тридцатилетний осужденный условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. Несмотря на досрочное освобождение, должных выводов для себя не сделал и продолжил преступную карьеру. Фемида приговорила преступника-рецидивиста к 5 годам лишения свободы, а его девятнадцатилетнего напарника-студента к 3 годам тюрьмы.