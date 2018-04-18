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Салехардец выращивал коноплю и хранил её в трёхлитровой банке
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Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды

Салехардец выращивал коноплю и хранил её в трёхлитровой банке 

Красный Север 2 часа назад
Наилегчайший приговор молодому человеку, у которого нашли более 250 граммов марихуаны, на днях вынесли в городском суде.
Как рассказали «КС» в салехардской прокуратуре, 27-летний слесарь «Салехардэнерго» попался на выращивании каннабиса на чердаке своего гаража на улице Чапаева — он занимался этим ориентировочно с 2016 до конца 2017 года.
Готовый «продукт» фигурант хранил там же в трехлитровой банке, кроме того, при обыске полицейские нашли полсотни уже готовых к употреблению папирос с марихуаной. Установить, что салехардец сбывал или намеревался сбыть кому-нибудь наркотик, не удалось, в итоге его осудили лишь за хранение.
Но даже при этом приговором по второй части статьи 228 УК РФ (от трех до десяти лет лишения свободы) горожанину назначен всего год колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Сторона обвинения намерена обжаловать решение, сообщил старший помощник прокурора города Илья Ильин.
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