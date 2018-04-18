Салехардец выращивал коноплю и хранил её в трёхлитровой банке

Наилегчайший приговор молодому человеку, у которого нашли более 250 граммов марихуаны, на днях вынесли в городском суде.

Как рассказали «КС» в салехардской прокуратуре, 27-летний слесарь «Салехардэнерго» попался на выращивании каннабиса на чердаке своего гаража на улице Чапаева — он занимался этим ориентировочно с 2016 до конца 2017 года.

Готовый «продукт» фигурант хранил там же в трехлитровой банке, кроме того, при обыске полицейские нашли полсотни уже готовых к употреблению папирос с марихуаной. Установить, что салехардец сбывал или намеревался сбыть кому-нибудь наркотик, не удалось, в итоге его осудили лишь за хранение.