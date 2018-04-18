7 краж и разбойное нападение: полицейские задержали неоднократно судимого 42-летнего жителя Подмосковья

Сотрудники уголовного розыска задержали неоднократно судимого 42-летнего жителя Подмосковья , который подозревается в серии краж и разбойном нападении. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник проникал в частные дома повреждая оконные рамы и навесные замки, где похищал ювелирные украшения, электроинструменты, ноутбуки и мобильные телефоны. Полицейскими установлено, что подозреваемый также совершил разбойное нападение на продавца продуктового магазина в городе Волоколамск , где похитил из кассы 50 000 рублей. Данное преступление он совершил с использованием похищенного ранее оружия.

На данный момент доказана причастность злоумышленника в совершении 7 краж на территории Истринского и Красногорского районов. Общая сумма ущерба от совершенных преступлений составила около 2 миллионов рублей.