Колеса украли прямо из багажника автомобиля в Приморье

Полицейские задержали подозреваемого в краже автомобильных колес в Уссурийске , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю . Потерпевший оценил причиненный ущерб в девять тысяч рублей.

Во время розыска по подозрению в совершении кражи полицейские задержали 21-летнего ранее судимого местного жителя. Задержанный был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

В связи с этим следователь УМВД России возбудил уголовное дело по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.