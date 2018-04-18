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Колеса украли прямо из багажника автомобиля в Приморье
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Колеса украли прямо из багажника автомобиля в Приморье 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Полицейские задержали подозреваемого в краже автомобильных колес в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Потерпевший оценил причиненный ущерб в девять тысяч рублей.
Во время розыска по подозрению в совершении кражи полицейские задержали 21-летнего ранее судимого местного жителя. Задержанный был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
В связи с этим следователь УМВД России возбудил уголовное дело по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.
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