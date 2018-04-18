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Героин в табурете: в Самаре бойцы ОМОН задержали драгдилеров
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Героин в табурете: в Самаре бойцы ОМОН задержали драгдилеров 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарские полицейские получили оперативную информацию о том, что жители одного из домов Кировского района распространяют наркотики.
При этом был риск, что злоумышленники попытаются избавиться от запрещенных веществ. Поэтому задержать их с поличным нужно было в кратчайшие сроки.
Наркополицейские привлекли к операции силовую поддержку в лице сотрудников спецподразделения Росгвардии.
Бойцы ОМОН организовали рядом с домом злоумышленников засаду. После того, как силовики убедились, что хозяева дома, омоновцы пошли на штурм и задержали людей, находившихся внутри, — рассказали в управлении Росгвардии по Самарской области.
В одной из комнат полицейские обнаружили более 1 грамма героина. Его хранили в тайнике, оборудованном в табурете: в скрытой полости находился полиэтиленовый пакет со свертками внутри.
По этому факту возбудили уголовное дело.
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 Ещё 3 источника 
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