Героин в табурете: в Самаре бойцы ОМОН задержали драгдилеров

Самарские полицейские получили оперативную информацию о том, что жители одного из домов Кировского района распространяют наркотики.

При этом был риск, что злоумышленники попытаются избавиться от запрещенных веществ. Поэтому задержать их с поличным нужно было в кратчайшие сроки.

Наркополицейские привлекли к операции силовую поддержку в лице сотрудников спецподразделения Росгвардии.

Бойцы ОМОН организовали рядом с домом злоумышленников засаду. После того, как силовики убедились, что хозяева дома, омоновцы пошли на штурм и задержали людей, находившихся внутри, — рассказали в управлении Росгвардии по Самарской области

В одной из комнат полицейские обнаружили более 1 грамма героина. Его хранили в тайнике, оборудованном в табурете: в скрытой полости находился полиэтиленовый пакет со свертками внутри.

По этому факту возбудили уголовное дело.