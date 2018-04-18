Друг из соцсетей украл у жительницы Шадринска цепочку

Жительница Шадринска подала в полицию заявление о похищении цепочки и крестика стоимостью 40 тысяч рублей. Девушка приехала в Курган на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в социальных сетях.

Женщина, очарованная реальной встречей с виртуальным ухажером, предложила отправиться в квартиру своей подруги для продолжения знакомства. Но в то время как пара выпивала спиртные напитки, между ними произошла словесная перепалка. Тогда мужчина сорвал с шеи потерпевшей цепочку с крестиком, а затем скрылся, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области

— Полицейские установили личность подозреваемого в грабеже и доставили его в отдел полиции. Им оказался 32-летний ранее судимый житель областного центра. Цепочку курганец все же решил вернуть потерпевшей через знакомую. Крестик злоумышленник успел сдать в ломбард и деньги потратить на собственные нужды. Полицейские изъяли ювелирное изделие и вернули владелице, — добавили в ведомстве.

По данному факту в отделе полиции № 2 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырёх лет.