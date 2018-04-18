Охота вне закона: на Дону под суд пойдет мужчина, застреливший кабана

В Зерноградском районе перед судом предстанет местный житель, устроивший незаконную охоту. Дончанин попал в поле зрения правоохранителей в феврале прошлого года. Мужчина на своей машине возвращался с охоты, когда полицейские остановили автомобиль и проверили содержимое багажника. В нем лежала туша самки дикого кабана. Разрешение на охоту на территории Зерноградского района у водителя отсутствовало. Поэтому в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота».

— Вину в преступлении обвиняемый не признал, ущерб не возместил. Уголовное дело направлено в суд, — сказали в пресс-службе областной прокуратуры

Если суд признает дончанина виновным, ему грозят исправительные работы на срок до двух лет либо арест на срок до шести месяцев.