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Жителю Аксарки курительная смесь стоила свободы
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Жителю Аксарки курительная смесь стоила свободы 

ИА Север-Пресс 53 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде жителя поселка Аксарка Приуральского района приговорили к лишению свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил помощник прокурора города Илья Ильин.
Суд установил, что 28 ноября прошлого года 49-летний осужденный купил в поселке курительную смесь. На следующий день мужчина поехал в Салехард, где его задержали полицейские. При нем нашли запрещенное вещество общей массой 0,356 грамма. Суд приговорил его к 3 годам исправительной колонии общего режима.
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