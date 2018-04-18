Жителю Аксарки курительная смесь стоила свободы 

В Салехарде жителя поселка Аксарка Приуральского района приговорили к лишению свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил помощник прокурора города Илья Ильин.
Суд установил, что 28 ноября прошлого года 49-летний осужденный купил в поселке курительную смесь. На следующий день мужчина поехал в Салехард, где его задержали полицейские. При нем нашли запрещенное вещество общей массой 0,356 грамма. Суд приговорил его к 3 годам исправительной колонии общего режима.