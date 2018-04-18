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В Приморье ссора между двумя осужденным закончилась фатально
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В Приморье ссора между двумя осужденным закончилась фатально 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении приморца, обвиняемого в совершении убийства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, преступление было совершено в конце октября 2017 года в вечернее время в помещении исправительной колонии, расположенной в Уссурийске.
Отбывая наказание в указанном учреждении за совершение тяжкого преступления, фигурант в ходе ссоры с сокамерником, применив самодельный заточенный клинок, нанес ему не менее девяти ударов по телу и в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
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