20-летний пермяк жестоко избил своего сверстника 

Ссора приятелей закончилась тяжёлыми травмами для одного и уголовным делом для другого.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, конфликт произошёл днём в одной из квартир дома по улице Делегатской. 20-летний пермяк избил своего сверстника.
Пострадавший попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и перелом височной кости. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Сообщается, что ссора произошла «на почве личных неприязненных отношений».