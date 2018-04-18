20-летний пермяк жестоко избил своего сверстника

Ссора приятелей закончилась тяжёлыми травмами для одного и уголовным делом для другого.

Пострадавший попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и перелом височной кости. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сообщается, что ссора произошла «на почве личных неприязненных отношений».