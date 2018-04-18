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20-летний пермяк жестоко избил своего сверстника
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20-летний пермяк жестоко избил своего сверстника 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Ссора приятелей закончилась тяжёлыми травмами для одного и уголовным делом для другого.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, конфликт произошёл днём в одной из квартир дома по улице Делегатской. 20-летний пермяк избил своего сверстника.
Пострадавший попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и перелом височной кости. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Сообщается, что ссора произошла «на почве личных неприязненных отношений».
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