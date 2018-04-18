Росгвардейцы задержали абаканца, угрожавшего жене расправой

Накануне сотрудники Росгвардии во время патрулирования во дворе одного из жилых домов города по улице Ярыгина, задержали мужчину, который подходил под описание обвиняемого. Выяснилось, что мужчина угрожал своей супруге убийством, но не спешил явиться к следователю.

В тот же вечер в районе улицы Щетинкина полицейские задержали еще одного мужчину, который был объявлен в розыск после того как украл оставленную без присмотра женскую сумку с документами, деньгами и мобильным телефоном.

В итоге оба задержанных доставлены в управлении полиции города для последующих разбирательств, сообщили в пресс-центре управления ведомства по региону.

Фото: pixabay.com.