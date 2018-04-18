«Подогрели, обобрали…» Ульяновец за выпивкой украл банковскую карту подруги 

Подруга пригласила приятеля выпить, тот украл у нее банковскую карту, а деньги снял и потратил, сообщает пресс-служба полиции.
В дежурную часть ОМВД России по Засвияжскому району от местной жительницы поступило сообщение о краже банковской карты. Оказалось, что еще в начале апреля, она пригласила к себе домой приятеля для совместной выпивки. Отлучившись в магазин, она затем положила банковскую карту на видное место. После ухода друга женщина обнаружила пропажу карты. По подозрению в краже задержали 38-летнего ранее судимого безработного, который признался, что незаметно присвоил карту, после чего снял пять тысяч рублей и потратил. Возбуждено уголовное дело.