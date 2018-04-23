Живущих рядом со стадионом волгоградцев пустят домой по пропуску

Жителей домов рядом со стадионом «Волгоград Арена» пустят домой на личных автомобилях только по специальным пропускам.

— Получить разрешение придется волгоградцам, живущим в полутора километрах от новой спортивной арены, — уточнили в пресс-службе администрации Волгограда . — В очередь за таким же пропуском встанут водители автобусов и коммунальных машин.

На пропуск могут рассчитывать волгоградцы с постоянной или временной пропиской в домах, попавших в так называемую «последнюю милю». Какие улицы оказались в списке пешеходных, в мэрии пока не уточняют.

— Во время чемпионата мира без машин останутся прилегающие к стадиону дороги, несколько кварталов и микрорайонов с офисными зданиями и жилыми домами, — комментируют в администрации города. — Разрешение на въезд, которое выдадут в МФЦ Центрального и Краснооктябрьского районов, будет действовать на въезд и выезд. Брошенные наобум машины будут эвакуироваться.

В администрации уточняют, что жителям ближайших домов стоит обращаться в районные многофункциональные центры. Официальным перевозчикам и водителям коммунальной техники придется занять очередь в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда. Предприниматели и юридические лица оформят свои пропуски в районных администрациях.

Какие документы придется готовить ради временного пропуска, пока неизвестно.

— Пока у нас нет никакого регламента, — уточнили в районном МФЦ. — Эта услуга в общий список еще не входит. Какая-то ясность появится на этой неделе. Пропуск будет готов через день после подачи документов.

Во время чемпионата мира территория от 7-й Гвардейской до площади Возрождения станет полностью пешеходной. Какие улицы окажутся без машин, читайте в нашем материале.