Ещё
Живущих рядом со стадионом волгоградцев пустят домой по пропуску
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Живущих рядом со стадионом волгоградцев пустят домой по пропуску 

v1.ru 51 минуту назад
Фото: v1.ru
Жителей домов рядом со стадионом «Волгоград Арена» пустят домой на личных автомобилях только по специальным пропускам.
— Получить разрешение придется волгоградцам, живущим в полутора километрах от новой спортивной арены, — уточнили в пресс-службе администрации Волгограда. — В очередь за таким же пропуском встанут водители автобусов и коммунальных машин.
На пропуск могут рассчитывать волгоградцы с постоянной или временной пропиской в домах, попавших в так называемую «последнюю милю». Какие улицы оказались в списке пешеходных, в мэрии пока не уточняют.
— Во время чемпионата мира без машин останутся прилегающие к стадиону дороги, несколько кварталов и микрорайонов с офисными зданиями и жилыми домами, — комментируют в администрации города. — Разрешение на въезд, которое выдадут в МФЦ Центрального и Краснооктябрьского районов, будет действовать на въезд и выезд. Брошенные наобум машины будут эвакуироваться.
В администрации уточняют, что жителям ближайших домов стоит обращаться в районные многофункциональные центры. Официальным перевозчикам и водителям коммунальной техники придется занять очередь в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда. Предприниматели и юридические лица оформят свои пропуски в районных администрациях.
Какие документы придется готовить ради временного пропуска, пока неизвестно.
— Пока у нас нет никакого регламента, — уточнили в районном МФЦ. — Эта услуга в общий список еще не входит. Какая-то ясность появится на этой неделе. Пропуск будет готов через день после подачи документов.
Во время чемпионата мира территория от 7-й Гвардейской до площади Возрождения станет полностью пешеходной. Какие улицы окажутся без машин, читайте в нашем материале.
v1.ru: последние новости
Убийца волгоградского разведчика Марик Нарцев получил 14 лет строгого режима Под Волгоградом дачник нашел мешок с разрезанным на части мужчиной Под Волгоградом пожилой мужчина застрелил должника
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении201
На Москву обрушится торнадо18
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир126
Умер Сергей Тупикин91
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение