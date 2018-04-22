Волгоградцы устроили давку из-за дешевой пиццы

На набережной Волгограда выстроились длинные очереди за дешевой и вкусной пиццей. Желая отхватить свою порцию по самой демократичной цене, горожане не жалеют времени.

— Сегодня мы всего за 100 рублей продаем 7000 пицц, — рассказывают в пиццерии «Додо». — К 12:30 перед входом выстроилась такая очередь, что нашим сотрудникам пришлось пускать посетителей по несколько человек. С каждым часом волгоградцев становится все больше.

Желая сэкономить и угоститься горячим блюдом, горожане стоят в очередях по полтора часа.

— Сейчас самая дешёвая пицца стоит не меньше 400 рублей. Так что за 100 рублей — это почти даром, — уверен житель Дзержинского района Николай Степанов . — Приехали с семьей погулять по набережной, а заодно и пополнить запасы. Стоим вот, правда, полтора часа.

По словам организаторов акции, к часу дня они продали уже 3300 пицц. Распродажа продлится сегодня до полуночи.