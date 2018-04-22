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Волгоградцы устроили давку из-за дешевой пиццы
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Волгоградцы устроили давку из-за дешевой пиццы 

v1.ru 26 минут назад
Фото: v1.ru
На набережной Волгограда выстроились длинные очереди за дешевой и вкусной пиццей. Желая отхватить свою порцию по самой демократичной цене, горожане не жалеют времени.
— Сегодня мы всего за 100 рублей продаем 7000 пицц, — рассказывают в пиццерии «Додо». — К 12:30 перед входом выстроилась такая очередь, что нашим сотрудникам пришлось пускать посетителей по несколько человек. С каждым часом волгоградцев становится все больше.
Желая сэкономить и угоститься горячим блюдом, горожане стоят в очередях по полтора часа.
— Сейчас самая дешёвая пицца стоит не меньше 400 рублей. Так что за 100 рублей — это почти даром, — уверен житель Дзержинского района Николай Степанов. — Приехали с семьей погулять по набережной, а заодно и пополнить запасы. Стоим вот, правда, полтора часа.
По словам организаторов акции, к часу дня они продали уже 3300 пицц. Распродажа продлится сегодня до полуночи.
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 Ещё 7 источников 
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