Волгоградцы отсудили у организаций более 600 000 рублей

За первый квартал 2018 года жители Волгограда отсудили у организаций 607 785 рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в ведомство поступило 967 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей. Большая часть жалоб качалась сферы торговли — волгоградцы подали 353 заявления. На втором место по числу обращений — жилищно-коммунальные услуги — 157 жалоб. На третьем месте оказались финансовые услуги — 142 обращений, а на четвертом — бытовые услуги — 95 заявлений. По 38 обращениям были проведены проверки.

Кроме того, Управлением было подано семь исков в защиту неопределенного круга потребителей. По двум из них суд удовлетворил требования ведомства, по двум были заключены мировые соглашения, три иска находятся в стадии рассмотрения.