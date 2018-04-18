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Житель Владивостока, возвращаясь домой после бара, лишился обручального кольца
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Житель Владивостока, возвращаясь домой после бара, лишился обручального кольца 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Обвиняемый в разбойном нападении на посетителя бара житель Владивостока предстанет перед судом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Выбрав удобный момент, злоумышленник приставил к горлу потерпевшего предмет, похожий на нож. После чего снял с пальца правой руки потерпевшего обручальное кольцо, стоимостью более 50 тысяч рублей. Далее злоумышленник скрылся с места преступления, а похищенным распорядился по собственному усмотрению.
В настоящее время уголовное дело с утвердительным заключением прокурора Фрунзенского района Владивостока направлено в суд для рассмотрения по существу.
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 Ещё 2 источника 
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