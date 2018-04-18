Житель Владивостока, возвращаясь домой после бара, лишился обручального кольца

Обвиняемый в разбойном нападении на посетителя бара житель Владивостока предстанет перед судом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Выбрав удобный момент, злоумышленник приставил к горлу потерпевшего предмет, похожий на нож. После чего снял с пальца правой руки потерпевшего обручальное кольцо, стоимостью более 50 тысяч рублей. Далее злоумышленник скрылся с места преступления, а похищенным распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время уголовное дело с утвердительным заключением прокурора Фрунзенского района Владивостока направлено в суд для рассмотрения по существу.