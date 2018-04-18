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На должника «Кузбассэнергосбыта» завели уголовное дело
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На должника «Кузбассэнергосбыта» завели уголовное дело 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Службой судебных приставов по г. Междуреченску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).
«Междуреченская управляющая компания» имела задолженность по исполнительному листу в размере 908 139 рублей. Однако, несмотря на решение суда, руководитель предприятия не исполнил решение суда и не возместил долг.
В настоящее время в правоохранительных органах расследуются 7 уголовных дел в отношении руководителей предприятий-должников «Кузбассэнергосбыта». Ранее по этой же статье Уголовного кодекса под преследование попали руководитель МП «Жилье» Анжеро-Судженска и директор Калтанского МУП «УКВО». За злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности возбуждено два дела в отношении руководителей «Яйской коммунальной компании» и МП «Водоканал» города Тайги. В хищении в крупном размере и причинении особо крупного имущественного ущерба подозреваются руководители ООО «ГТП» (г. Киселевск). В отношении еще ряда злостных неплательщиков проводятся доследственные проверки.
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