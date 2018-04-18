На должника «Кузбассэнергосбыта» завели уголовное дело

Службой судебных приставов по г. Междуреченску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

«Междуреченская управляющая компания» имела задолженность по исполнительному листу в размере 908 139 рублей. Однако, несмотря на решение суда, руководитель предприятия не исполнил решение суда и не возместил долг.