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Житель Ульяновска зарезал насмерть бывшую супругу
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Житель Ульяновска зарезал насмерть бывшую супругу 

АиФ — Ульяновск 49 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В суд направлено уголовное дело об убийстве бывшем мужем бывшей жены, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ульяновской области.
47-летний житель Засвияжского района обвиняется в убийстве бывшей. Преступление было совершено в ночь с 19 на 20 января. Ссора между пьяным мужчиной и его бывшей 53-летней сожительницей произошла в квартире на улице Стасова. Со стороны обвиняемого последовали несколько ударов ножом в грудь и в голову жертвы, которые оказались смертельными. Женщина скончалась на месте. Предстоит суд.
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