Житель Ульяновска зарезал насмерть бывшую супругу

47-летний житель Засвияжского района обвиняется в убийстве бывшей. Преступление было совершено в ночь с 19 на 20 января. Ссора между пьяным мужчиной и его бывшей 53-летней сожительницей произошла в квартире на улице Стасова. Со стороны обвиняемого последовали несколько ударов ножом в грудь и в голову жертвы, которые оказались смертельными. Женщина скончалась на месте. Предстоит суд.