Ещё
В Советской Гавани нашли поддельного железнодорожника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды

В Советской Гавани нашли поддельного железнодорожника 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры обнаружили в Советской Гавани помощника машиниста, который при трудоустройстве на должность представил поддельные документы. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» помощник руководителя ДВТП Елена Барсукова, по материалам проверки возбуждено уголовное дело.
— В ноябре 2017 года местный житель представил в эксплуатационное локомотивное депо Советская Гавань подложные документы для трудоустройства, — отметила Елена Барсукова. — На основании фиктивных заключений о прохождении медосмотра и врачебно-экспертной комиссии мужчина выполнял работу в течение пяти месяцев.
За использование поддельных справок возбуждено уголовное дело, подозреваемый отстранен от занимаемой должности.
— В рамках плановой проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте мы запросили в медицинских организациях копии документов, в том числе справок о состоянии здоровья, — говорит Ванинский транспортный прокурор Евгений Корчагин. — Выяснилось, что одному работнику поликлиника такой справки не выдавала. Расследование продолжается, насколько я знаю, гражданин написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Причина, по которой он решился на подлог, пока неизвестна. Это преступление небольшой тяжести, по нему предусмотрено наказание от штрафа до ареста на 6 месяцев. Точку в деле поставит суд.
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, это не слишком редкое, но и не так часто выявляемое нарушение закона.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Глава Найхина задержан по распоряжению руководителя хабаровского СКР Роскомнадзор может заблокировать Facebook до конца 2018 года Ольга Бузова запускает собственную «монету»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях839
Засосало насмерть28
Нападение на школу произошло в Башкирии202
Израиль готовит атаку на Т-48
Украинские моряки пригрозили Порошенко394
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
00:33
Рыбка готовится к борьбе
Шоу-бизнес
01:00
Рапунцель приняла сторону мужа в конфликте
Шоу-бизнес
00:52
Ведущая «Дома-2» готова уйти с проекта
Шоу-бизнес
02:51
Кобзона похоронят рядом с матерью
Шоу-бизнес
00:18
Проклова встала на защиту Рудковской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение