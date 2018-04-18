В Советской Гавани нашли поддельного железнодорожника

Сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры обнаружили в Советской Гавани помощника машиниста, который при трудоустройстве на должность представил поддельные документы. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» помощник руководителя ДВТП Елена Барсукова, по материалам проверки возбуждено уголовное дело.

— В ноябре 2017 года местный житель представил в эксплуатационное локомотивное депо Советская Гавань подложные документы для трудоустройства, — отметила Елена Барсукова . — На основании фиктивных заключений о прохождении медосмотра и врачебно-экспертной комиссии мужчина выполнял работу в течение пяти месяцев.

За использование поддельных справок возбуждено уголовное дело, подозреваемый отстранен от занимаемой должности.

— В рамках плановой проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте мы запросили в медицинских организациях копии документов, в том числе справок о состоянии здоровья, — говорит Ванинский транспортный прокурор Евгений Корчагин . — Выяснилось, что одному работнику поликлиника такой справки не выдавала. Расследование продолжается, насколько я знаю, гражданин написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Причина, по которой он решился на подлог, пока неизвестна. Это преступление небольшой тяжести, по нему предусмотрено наказание от штрафа до ареста на 6 месяцев. Точку в деле поставит суд.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, это не слишком редкое, но и не так часто выявляемое нарушение закона.