Мужчина забил до смерти сокамерника заточкой в исправительной колонии Уссурийска

В Приморье за жестокое убийство сокамерника в октябре 2017 года заключенного ожидает ужесточение наказания вплоть до пожизненного заключения. Прокурор утвердил обвинение по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и направил уголовное дело в райсуд Уссурийска для рассмотрения по существу. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.

Следствие установило, что в конце октября прошлого года в исправительной колонии между двумя осужденными выспыхнула ссора, которая завершилась гибелью одного из них. Обвиняемый не менее девяти раз ударил оппонента заточкой. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Учитывая, что фигурант уголовного дела отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), его ждет максимально жесткое наказание за убийство сокамерника.