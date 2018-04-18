В Светлинском районе главы одного из сельсоветов обвиняются в мошенничестве

В Светлинском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего и действующего глав муниципального образования Спутниковский сельсовет. Они обвиняются в мошенничестве.

Следователи предполагают, что с апреля 2013 по декабрь 2014 года фигуранты дела обманом похитили средства сельсовета. Они приняли на работу в администрацию работника, который фактически свои обязанности не исполнял. Зарплатой «мертвой души» обвиняемые распорядились по собственному желанию.