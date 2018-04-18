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В Светлинском районе главы одного из сельсоветов обвиняются в мошенничестве
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В Светлинском районе главы одного из сельсоветов обвиняются в мошенничестве 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Светлинском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего и действующего глав муниципального образования Спутниковский сельсовет. Они обвиняются в мошенничестве.
Следователи предполагают, что с апреля 2013 по декабрь 2014 года фигуранты дела обманом похитили средства сельсовета. Они приняли на работу в администрацию работника, который фактически свои обязанности не исполнял. Зарплатой «мертвой души» обвиняемые распорядились по собственному желанию.
Вину фигуранты признали частично. Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
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